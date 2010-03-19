Эксперт: золото на этой неделе показало положительную динамику

Золото на этой неделе показало положительную динамику, сообщил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его информации, стоимость золота на мировых рынках в начале недели была отмечена на уровне 1104 долларов за тройскую унцию. В середине недели она поднялась до 1133 долларов, однако не смогла закрепиться на таком высоком уровне и в последующие два дня снизилась до 1124 долларов. Укрепившийся к концу недели доллар не позволил золоту закрепить позитивную динамику.

Как считает В.СКИДАН, укрепившийся в последнее время на мировых рынках доллар повысил свою привлекательность в глазах инвесторов, оттягивая их ресурсы с товарных рынков. А это значит, что цена на банковские металлы в ближайшее время не будет ставить новые рекорды, подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что цены на золото на украинском рынке в период с 15 по 19 марта варьировались в пределах 286,5/293 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.