Бондуров назначен первым заместителем министра экономики

Назначены и заместители...

Кабинет Министров Украины освободил первого заместителя министра экономики Украины Сергея РОМАНЮКА и назначил на эту должность Владимира БАНДУРОВА. Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины. Кроме того, заместителями министра экономики Украины назначены Валерий МУНТИЯН, Михаил РУСИНСКИЙ, Александр СУХОМЛИН.

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