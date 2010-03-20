Минфин увеличил финансирование мер по предотвращению наводнения

Министерством финансов за неделю полностью осуществлено финансирование мер, направленных на предотвращение возможного затопления территорий в результате ледохода, наводнения и паводков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минфина.

Объемы плановых назначений марта по этому направлению увеличены на 32,31 млн. грн. В том числе из этой суммы МЧС выделено 20 млн. грн. на обеспечение материально-техническими средствами, горюче-смазочными материалами, плавсредствами, насосами для откачивания воды и бесперебойного электроснабжения, Минтранссвязи на проведение работ по ликвидации ледовых заторов выделено 6 млн. 997 тыс. грн.

Областным государственным администрациям на проведение ремонта сетей водоотвода, обеспечения предотвращения разрушения мостов, других инженерных сооружений, которые находятся в коммунальной собственности из дополнительной суммы выделено 5 млн. 309 тысяч гривен.

В частности, Волынской области выделено 434 тыс. грн., Кировоградской, - 427 тыс. грн., Луганской, - 970 тыс. грн., Львовской, – 1 млн. 66 тыс. грн., Николаевской, - 498 тыс. грн., Одесской, - 990 тыс. грн., Черниговской - 466 тыс. грн., Херсонской, - 458 тыс. грн.

Кроме того, Минфин обратился в Правительственную комиссию по координации действий центральных и местных органов исполнительной власти, связанных с предотвращением возможного затопления территорий в результате ледохода, наводнения и паводков, с просьбой взять на контроль вопрос за эффективным расходованием бюджетных средств и оперативно предоставлять Министерству финансов информацию об объемах средств, необходимых для предотвращения возможного затопления территорий.