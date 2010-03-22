Новая власть оставила Стельмаха, чтобы печатать деньги

Бывший министр внутренних дел, лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО считает, что новая власть оставила на должности председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА, чтобы иметь «свободный доступ» к станку для печатания денег.

Такое мнение он выразил в эфире «5-го канала» и воскресенье.

Он напомнил, что когда в Верховной Раде ставился вопрос об отставке В.СТЕЛЬМАХА, то Партия регионов дважды голосовала за его увольнение. В то же время, прибавил он, сейчас новой власти нужны средства на выполнение их необоснованных обещаний.

«Именно поэтому Партия регионов, которая дважды голосовала за снятие СТЕЛЬМАХА до выборов, сейчас оставила его на должности, невзирая на то, что он не имеет права ее занимать из-за завершения контракта и пенсионный возраст. Но его оставили, чтобы, очевидно печатать деньги», - убежден Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что это приведет к очередной инфляции.