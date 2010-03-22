Евро держится на минимуме трех недель

Евро в понедельник держится у минимальных уровней за три недели, а доллар удерживает завоеванные позиции, так как Европа так и не пришла к единому мнению о помощи Греции в преддверии саммита на этой неделе, сообщает Рейтер.

Долларовый индекс колеблется у максимальной отметки за две недели, так как неопределенность в отношении Греции и неожиданное повышение ключевой ставки в Индии, заставляют инвесторов осторожно обращаться с рискованными активами. Однако доллару не хватает импульса, чтобы пойти выше.

Евро торгуется около 17-месячного минимума к швейцарскому франку и опустился к иене до минимальной отметки более чем за неделю, так как Германия потребовала, чтобы Афины сами решали свои проблемы, а Италия высказалась в пользу поддержки со стороны Евросоюза.

Японские рынки сегодня закрыты в связи с национальным праздником.

Евро, который а прошлой неделе потерял 1,9 процента к доллару из-за страхов по поводу Греции, нашел поддержку на отметке чуть выше $1.3500. Единая валюта потеряла 0,2 процента по сравнению с пятничным уровнем, достигнув $1,3510.

"Степень замешательства на рынке из-за Греции очень велика и это толкает евро вниз", - сказал Митул Котета из Credit Agricole CIB.

С начала года евро потерял около 6 процентов к доллару из-за финансовых проблем Греции и других государств Евросоюза.

К иене евро опустился на 0,3 процента до 122,22 иены, а к швейцарскому франку - на 0,2 процента до 1,4335 франка.

Доллар торгуется к иене на уровне 90,50, при этом уровень поддержки дилеры оценивают около 89,75, а уровень сопротивления - немного выше 91,00.