Рубль подешевел к доллару на 7 копеек

Курс доллара вырос на открытии валютных торгов на ММВБ в понедельник на 7 копеек - до 29,36 рубля, курс евро не изменился по сравнению с закрытием пятницы, составив 39,63 рубля, сообщает РИА Новости.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по рыночным курсам на 10.03 мск, увеличилась до 33,98 рубля против 33,94 рубля вечером в пятницу. На закрытии в пятницу курс доллара расчетами "завтра" составлял 29,29 рубля, курс евро - 39,63 рубля. Начавшееся снижение рубля к бивалютной корзине с утра в понедельник наблюдается на фоне резкого падения цен на мировом рынке нефти, которые опустились до 79,6 доллара за баррель марки Brent с 81,3 доллара вечером в пятницу. Пара евро-доллар на Forex снизилась к утру понедельника до 1,3506 доллара за евро против 1,3538 вечером предыдущего торгового дня в России.