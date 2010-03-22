Межбанк открылся падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9570/7,9640 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2713/0,2717 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7570/10,7695 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3515/1,3517 долл./евро (пятница, 19 марта, - 1,3623/1,3625 долл. /евро).

В пятницу, 19 марта, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9602 грн./долл.