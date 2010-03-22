Минфин завтра разместит ОВГЗ

Минфин завтра проведет размещение ОВГЗ

Министерство финансов Украины 23 марта текущего года проведет размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, к размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 15 сентября 2010 года, 17 ноября 2010 года, 21 марта 2012 года и 26 сентября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, за январь-февраль 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для докапитализации) на общую сумму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

На протяжении 2009 года Минфин Украины разместил ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн.