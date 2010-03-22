Курс евро в комбанках понизился 1,1%

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,96 грн./долл., продают – по 8,00 грн./долл. Курс незначительно понизился по сравнению с 21 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,98 грн./долл., по продаже – в пределах 7,99-8,01 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился 1,1% по сравнению с 21 марта и сегодня составляет 10,71 грн./евро, продажи – на 0,3% - до 10,86 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,56-10,78 грн./евро, по продаже – в пределах 10,80-11,06 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 21 марта понизился на 1,4% и сегодня составляет 0,2649 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,2% - до 0,2727 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2681 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2715-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,00 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,98 грн./долл., по продаже – в пределах 7,99-8,01 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,5% по сравнению с 21 марта и сегодня составляет 10,74 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 10,84 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,60-10,78 грн./евро, по продаже – в пределах 10,80-10,90 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 21 марта понизился на 0,3% и на сегодня составляет 0,2663/0,2731 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2715-0,2770 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,97/8,00 грн., евро – 10,70/10,90 грн., рубль – 0,2670/0,2740 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,00 грн., евро – 10,65/10,90 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,94/7,99 грн., евро – 10,68/10,78 грн., рубль – 0,2680/0,2730 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 22 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,9602, к евро – 10,784479, к российскому рублю – 0,27208.