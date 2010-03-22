Посол Польши: Инвестклимат в Украине заметно ухудшился

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ отмечает ухудшение инвестиционного климата в нашей стране.

Об этом он сказал в интервью газете «Экономические известия», опубликованном в № 44 от 22 марта.

«Инвестиционный климат в Украине весьма неблагоприятен. И, по мнению иностранных инвесторов, за последнее время он не то что не стал лучше, но заметно ухудшился»,- сказал Я.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Он напомнил, что ассоциации европейского, американского, польского бизнеса и представители других стран неоднократно обращались с инициативами, призванными помочь изменить этот климат.

Говоря о подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, Я.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что изначально украинская философия в отношении этого проекта состояла в том, что он будет реализовываться на деньги украинского крупного бизнеса. Впрочем, по словам посла, весьма высока и потребность в финансовом и организационном участии государства.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что в Польше финансированием подготовки к Евро-2012 с самого начала занимается государство или местное самоуправление. Основная часть финансирования проходит за счет воеводских бюджетов, отделенных от госбюджета. Но поддержка из центра также очень сильна — до 50%, а в некоторых случаях и больше. Инвестиции, связанные с туризмом, отдыхом, гостиницами, в основном реализуются через частный бизнес. Расходы на развитие инфраструктуры могут частично финансироваться из европейских фондов.

По мнению Я.КЛЮЧКОВСКОГО, чтобы подключить иностранных инвесторов к работе в Украине над проектами, связанными с Евро-2012, надо было гораздо раньше вести переговоры.

«Реализация такого сложного проекта — это еще и проблема возможного возникновения конфликта между компаниями. При этом уже нет времени ходить по судам и выяснять, кто более прав, — а мы видим, как это происходит во Львове»,- добавил он.