Эксперты: Правительство будет вынуждено снизить курс гривни

. Правительство будет вынуждено снизить курс гривни, чтобы наполнить бюджет, считают эксперты.

После президентских выборов в СМИ стали появляться как тревожные сообщения о грядущей гиперинфляции и обесценивании национальной валюты, так и обнадеживающие – о том, что гривня сильна и далее будет укрепляться. Институт Горшенина провел экспертный опрос о стабильности национальной валюты в 2010 году.

Президент корпорации «Украинская промышленная энергетическая компания» Анатолий ГИРШФЕЛЬД уверен, что стабильность гривни – в руках нового правительства. «Конечно, для того, чтобы «раскрутить» гиперинфляцию, много ума не надо. Мы были свидетелями того, как это было сделано в конце 2008 – начале 2009 года. Когда видимых предпосылок для этого не было - тем не менее, курс обвалился больше чем на сто процентов», - сказал он. В то же время, по мнению А.ГИРШФЕЛЬДА, оснований для укрепления гривни тоже нет. «Потому что мы не имеем сегодня стабильных процессов по развитию нашей экономики, а тем более роста. Он связан только с некоторым оживлением рынков сырьевых отраслей, которые, в общем-то, являются малодоходными для Украины. Поэтому мой прогноз: поскольку другого экспортного потенциала, кроме как сырьевого, сегодня нет, правительство вынуждено будет опустить курс, чтобы наполнить бюджет», - считает А.ГИРШФЕЛЬД.

Он отметил, что правительство будет рассчитывать курс гривни, исходя в значительной степени из политической целесообразности. «Грядут выборы в местные советы, парламентские выборы - и резкое падение курса гривни негативно скажется. Поэтому будут искать золотую середину для того, чтобы поддержать экспортные отрасли, и, в то же время, не раскрутить сильно процессы инфляции. Это будет разумный курс – 8,5–9 грн./долл., но не более», - сказал А.ГИРШФЕЛЬД.

Ведущий советник Европейского банка реконструкции и развития Антон УСОВ отметил, что есть регуляторная и монетарная политика Национального банка, которая направлена на удержание валюты в рамках существующего коридора, однако существуют и объективные факторы, которые должны обязательно повлиять на соотношение курса национальной валюты и других валют. «Дело в том, что объем социальных выплат, который намечен на 2010 год, достаточно большой. Если я не ошибаюсь, речь идет о сумме, эквивалентной порядка двух миллиардов евро. Это первое. Второе: объем средств, которые государство должно выплатить бизнесу - в качестве погашения НДС экспортерам. В данный момент эта сумма колеблется между двадцатью и двадцатью пятью миллиардами гривень. Это в пересчете по нынешнему курсу тоже порядка двух миллиардов евро. То есть мы получаем ситуацию, когда государство должно откуда-то взять более четырех миллиардов евро. Понятно, что этих денег нет в готовом виде», - говорит А.УСОВ. При этом он отмечает, что «не очень понятна пока ситуация с МВФ – есть настроения со стороны правительства возобновить сотрудничество, но это выяснится в апреле, когда они приедут, и точных дат назвать нельзя. Кроме всего этого, существуют еще различные корпоративные обязательства государственные – я имею ввиду субъектов, находящихся в полной государственной собственности, таких как «Нафтогаз Украины»». По его мнению, все вышеперечисленное может привести к включению печатного станка, что повлечет за собой негативные для национальной валюты последствия.

Президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР воздержался от прогнозов относительно курса гривни в 2010 году, отметив лишь то, что хранить деньги на текущие расходы лучше в гривне. «Если у вас есть 1000 грн., и вы хотите их потратить через две недели – то тогда лучше никуда их не класть, а подержать дома», - сказал он. Касательно сбережений на более длительный срок эксперт дал стандартную рекомендацию: «Если вы держите деньги надолго - то возьмите три части, приблизительно равные, и положите их. Тогда, если вы в одной потеряете, в другой вы же и выгадаете. Евро, доллар и гривня, - такое соотношение застрахует вас от колебания валют. Но только не расстраивайтесь, если какая-то валюта станет дешевле – тогда другая станет дороже».

Глава правления «Укрсоцбанка» Борис ТИМОНЬКИН также отметил, что для хранения сбережений в банке наиболее выгодна гривня, так как по ней самые высокие процентные ставки. «На мой взгляд, гривня вполне стабильна и в будущем будет плавно укреплять свои позиции. Но если вы все же опасаетесь курсовых колебаний – тогда вам следует разделить риски: храните половину сбережений в гривне, а вторую половину разделите поровну между долларом и евро», - сказал эксперт.