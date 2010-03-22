В 2010 году рост ВВП составит до 3,7%, дефицит бюджета – до 8%

Данилишин прогнозирует Киев. 22 марта. УНИАН. Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН считает, что при расчете проекта государственного бюджета на 2010 год необходимо исходить из прогнозного роста ВВП на уровне до 3,7% и реального дефицита бюджета до 8%.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"На 2010 год есть достаточно большая вероятность роста ВВП на 3-3,7%. Этот результат может быть достигнут за счет эффекта базы. Возможность роста ВВП до 7-8 %, о чем сейчас говорят, я думаю, является несколько преувеличенным результатом. Если говорить о дефиците бюджета, то рационально было бы планировать его до 4%, но реальный дефицит может быть на уровне 7-8%. Достичь инфляции ниже уровня 10% в 2010 году снова не удастся, и думаю, этот показатель будет по итогу года 15-17%", - заявил Б.ДАНИЛИШИН.

Он подчеркнул, что 2010 год будет достаточно сложным, учитывая проблемы с финансированием Пенсионного фонда, дефицитом бюджета и необходимостью финансирования госпрограмм, в том числе, и социальной направленности.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует подготовить проект госбюджета на 2010 год до 11 апреля т.г.

На заседании правительства премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в текущем и следующем годах рост производства в Украине должен быть не ниже 7-8% для того, чтобы к 2012 году ситуация вышла на докризисный уровень.

Полностью интервью с экс-министром экономики Украины Б.ДАНИЛИШИНЫМ можно будет прочитать на сайте УНИАН-Экономика в ближайшие дни.