Данилишин: Стране достаточно 15-20 системных банков

Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН считает одной из основных ошибок, допущенных властями в 2009 году, активную поддержку банков в условиях кризиса.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Мое мнение – мы не должны были поддерживать банки в той степени, в которой это было сделано», - заявил Б.ДАНИЛИШИН.

Он считает, что система поддержки банков должна быть пересмотрена, и стране будет достаточно 15-20 системных банков.

«Должна быть коренным образом пересмотрена структура поддержки банков. Того количества банков, которое сейчас есть, абсолютно не нужно. Я думаю, что Украине нужно 15-20 системных банков, которые должны иметь региональные отделения и таким образом работать. Спасать всех для того, чтоб спасти чьи-то деньги, не нужно. Поэтому я не поддерживал позицию по поводу рекапитализации банков», - заявил Б.ДАНИЛИШИН.

Он также высказал надежду, что система работы Национального банка Украины будет пересмотрена. «Думаю, что она будет сейчас несколько скорректирована, направлена на поддержку реального сектора экономики, а не на спасение капиталов олигархов», - заявил Б.ДАНИЛИШИН.

Полностью интервью с экс-министром экономики Украины Б.ДАНИЛИШИНЫМ можно будет прочитать на сайте УНИАН-Экономика в ближайшие дни.