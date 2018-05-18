Понедельник начинается с падения курса доллара

Понедельник день тяжелый, утверждают знающие люди. Таким днем и началась текущая "валютная" неделя. Торги на межбанковском валютном рынке в понедельник 22 марта 2010 года начали традиционно, как это уже сложилась за прошедшее время. Количество продавцов валюты оказалось, больше желающих купить валюту. Во многом это связано с концом месяца и квартала, когда компании-экспортеры начинают более активно продавать валюту чтобы сделать свои гривневые платежи. Но кроме, валюты на экспортеров на украинский валютный рынок «зашли» деньги из оффшоров, которые возвращаются в Украину после «политической эмиграции» и, что немаловажно, деньги нерезидентов, которые хотя купить наши гособлигации.

Повышение суверенного рейтинга долгов Украины международными рейтинговыми агентствами S&P и Fitch сделала покупку украинских госооблигаций, не столь рисковой. Как результат, приток валюты для покупки гособлигаций только увеличивается. При этом спрос на валюту остается низким. Во-первых, это связано, с тем, что текущий курс доллара является невыгодным по многим импортным товарам. Во-вторых, последние изменения нормативной базы НБУ фактически запретили банкам покупать валюту для расчетов по валютным депозитам. В результате, большая часть спроса на валюту «ушла с рынка». В-третьих, политическая стабильность уже не заставляет население и бизнес держать деньги в долларах. В результате, количество потенциальных покупателей валюты существенно сократилось и теперь уже продавцы валюты вынуждены уступать покупателям.

Торги валютой 22 марта 2010 года начались в диапазоне 7,95/7,96 грн. Участники рынка явно были настроены на сохранение курса на уровне 7,95 грн., ожидая при этом, что излишек валюты выкупит НБУ. Но уже к часу дня понедельника стало понятно, что выкупать валюту НБУ не будет. А если и будет, то не в том объеме, как того хотят продавцы. В результате курс доллара упал до диапазона 7,91/7,95 грн. А сделки начали заключатся по курсу 7,93-7,94 грн. Ряд сделок было заключено по курсу ниже 7,93 грн. Существенно увеличился спрэд между ценой покупки и продажи долларов, что показывает нерешительность рынка к четких действия. Наличный рынок тоже отреагировал увеличением спрэда между ценой покупки и продажи. Это особенно ярко заметно в провинции, где курс покупки упал до уровня 7,92 грн, а продажа осталась на уровне 8 грн.

Удержание гривны от укрепления по отношению к доллару, все больше и больше требует от НБУ эмиссии гривны. Несмотря на все действия НБУ по изъятию излишней ликвидности на финансовом рынке, избыток денег ощущается. По состоянию на 22 марта 2010 года остатки средств на корсчетах коммерческих банков составили более 22 млрд. грн. В начале марте этого года, этот показатель был на уровне 16 млрд. грн. При этом не ясны параметры нового госбюджета Украины, который тоже потребует новых вливаний денег. В этой ситуации, уже для НБУ встает задача, как можно меньше вливать гривну в экономику Украину, чтобы излишний приток гривны не привел к неконтролируемой инфляции. История Украины знает такие печальные события.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (УНИАН)