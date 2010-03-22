Межбанк: доллар продолжил снижение

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9570/7,9640 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9480/7,9550 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума – 7,9350/7,9450 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,95 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2713/0,2717 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2710/0,2712 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2703/0,2706 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,6250 рублей за доллар (+0,3450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3515/1,3517 долл./евро, а к 15:30 упали до 1,3478/1,3480 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7570/10,7695 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7415/10,7530 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений 10,6980/10,7130 грн./евро.