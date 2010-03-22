Эксперт: реальная доля проблемных кредитов составляет 40-50%

Реальная доля проблемных кредитов в портфеле украинских банков на сегодня составляет минимум 40-50%, считает экс-председатель правления «Правэкс-Банка» Наталья ЗУБРИЦКАЯ.

Об этом она сказала в беседе с корреспондентом УНИАН.

«Арифметика очень простая. Потеряли работу не менее 20-30% людей. Понизились доходы у работающих людей с учетом как инфляции, так и обесценивания гривни на 30-60%. При этом объемы промышленного производства сократилось как минимум на 30%. Потеря доходов предприятий аналогична потерям физических лиц - 30-60%. Таким образом, даже у банков, которые вели грамотную кредитную политику, доля проблемных кредитов - как минимум 40-50%», - отметила Н.ЗУБРИЦКАЯ.

По ее словам, динамика объемов проблемной задолженности в 2010 году будет зависеть исключительно от текущего состояния и темпов восстановления украинской экономики.

«Если ситуация будет стабилизироваться, прекратится сокращение доходов как предприятий, так и людей, то можно ожидать прекращения роста проблемных кредитов, - сказала Н.ЗУБРИЦКАЯ. – Я прогнозирую, что при оптимистичном сценарии развития событий в стране в 2010 году кредитные портфели банков кик минимум не ухудшатся, а их улучшения можно ожидать с 2011 года».

При этом она отметила, что украинские банки уже давно должны были начать работать со своей проблемной задолженностью и в первую очередь провести профессиональную диагностику финансового состояния каждого отдельно взятого клиента.

По словам эксперта, должников банка по риску невозврата задолженности можно разделить на три условные группы. Так, первая группа – клиенты, которые действительно столкнулись с проблемами, но при этом трезво оценивают ситуацию и реально способны разрешить кризисные проблемы и настроены выполнить свои обязательства перед банком. «Таким клиентам нужно идти навстречу - максимально пролонгировать их кредиты, не взимать штрафные санкции и т.д.», - считает Н.ЗУБРИЦКАЯ.

Ко второй группе, по ее мнению, следует отнести клиентов, бизнес которых был неправильно выстроен, и даже несмотря на полученный опыт кризисного периода, они не готовы перестроиться и перестроить ведение дел и бизнеса. «Такие клиенты надеются, что придёт время, и всё опять будет по-старому. С такими клиентами нужно вести переговоры по поводу расчёта с банком имеющимися активами в добровольном порядке, так как в случае исполнительного производства всегда проигрывают обе стороны», - сказала Н.ЗУБРИЦКАЯ.

Третья группа, по ее словам, это клиенты, «которые хотят перехитрить всех и воспользоваться ситуацией, чтобы не рассчитаться с банком и какими-то незаконными путями не выполнить свои обязательства».

Экс-председатель правления «Правэкс-Банка» считает, что при работе с такими клиентами банкам нужно вести жесткую агрессивную политику и использовать все методы (в том числе возбуждать уголовные дела), но заставлять их в любой форме вернуть взятые долги.

В целом, по ее мнению, до конца 2010 года банкам целесообразно продлевать действие только тех кредитов, которые реально будут возвращены, а по остальным в течение этого года должна быть осуществлена реализация имущества и активов должников.