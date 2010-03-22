Эксперт: прошлая неделя оказалась самой негативной для евро

Прошедшая неделя оказалась самой негативной для единой европейской валюты с начала февраля текущего года.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

Он подчеркнул, что «новый поворот событий в истории с Грецией и спекуляции вокруг возможного повышения ставки дисконтирования ФРС нанесли ущерб фондовому рынку и поддержали американскую валюту». Евро снизился на прошлой неделе против 15 из 16 ведущих валют.

Как отметил В.СТЕЛЬМАХ, в четверг премьер-министр Греции Георгиос ПАПАНДРЕУ заявил, что может обратиться к МВФ за помощью в борьбе против долгового кризиса, если лидеры Евросоюза не согласятся создать механизм кредитования к Саммиту, который состоится 25-26 марта. В это же время, некоторые лидеры ЕС заявили, что участие МВФ в оказании финансовой помощи Греции неприемлемо.

Эксперт также сообщил, что ФРС может повысить дисконтную ставку, под которую выдаются прямые кредиты банкам, до заседания FOMC 28 апреля. Месяц назад Федеральный резерв объявил о первом повышении дисконтной ставки впервые более чем за три с половиной года, объяснив решение "нормализацией кредитной политики ФРС" и подчеркнув, что это не является сигналом к изменению перспектив монетарной политики или экономики США. Кроме того, во время заседания в среду Федрезерв повысил оценку текущей ситуации, что подразумевает движение к повышению ставки по федеральным фондам, в то время как, по мнению валютных аналитиков UBS, Европейский Центробанк будет сохранять процентные ставки на текущем уровне 1% вплоть до четвертого квартала 2010 года.