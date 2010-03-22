АМКУ: банки не должны быть вне зоны антимонопольного контроля

В Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) уверены, что банковская сфера является сферой антимонопольного контроля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

"Банковская сфера не является священной коровой в системе конкурентного законодательства и подлежит тщательному и жесткому контролю со стороны АМКУ", - сказал он.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО вспомнил, что в свое время, когда были серьезные проблемы в этой сфере, - это рубеж 2008-2009 годов, - Комитет публично обратился к председателю национального банка Украины с просьбой, чтобы он как национальный стратег этой отрасли поделился с АМКУ своим взглядом на те сферы банковской регуляции, которые должны подпадать под контроль, под действия, под влияние АМК Украины. "Мы считали это корректным ввиду того, что эта сфера очень любит "тишину". Через три недели они нам прислали письмо за подписью первого заместителя председателя правления Нацбанка ШАПОВАЛОВА, что во вмешательстве со стороны АМКУ нет необходимости, поскольку они сами способны навести порядок в сфере банковских услуг", - сказал и.о. главы Комитета.

На том момент Комитет согласился с таким ответом. "Тем временем мы провели глубокую проверку некоторых сфер в этой части, и Комитет сейчас нарабатывает целый ряд решений, которые мы будем принимать в ближайшее время", - добавил А. МЕЛЬНИЧЕНКО.