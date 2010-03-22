Акционеры «ПриватБанка» решили увеличить уставный капитал

Акционеры ПАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) приняли решение увеличить уставный капитал банка на 13,4%, или 1,049 млрд. грн., – до 8,860 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, соответствующее решение было принято на собрании акционеров 20 марта т.г.

Согласно сообщению, увеличение уставного капитала «ПриватБанка» состоится за счет реинвестиции дивидендов путем повышения номинала одной акции на 21,64 грн. – до 182,72 грн.

На сегодня выпущено 48 490 600 штук простых именных акций номинальной стоимостью 161,08 грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 86,066 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 74,992 млрд. грн., обязательства – 75,795 млрд. грн., уставный капитал – 7,811 млрд. грн., собственный капитал – 10,271 млрд. грн.

В 2009 году «ПриватБанк» получил прибыль в размере 1,05 млрд. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ – 48,9971%.