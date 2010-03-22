НБУ отозвал лицензию «Ипобанка»

Национальный банк Украины своим постановлением №142 от 22 марта 2010 года отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации «Ипобанка».

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, ликвидатором «Ипобанка» Нацбанк назначил независимого эксперта (по договору с Нацбанком) Андрея КИЯКА.

Как сообщал УНИАН, 21 января т.г. на сайте Нацбанка появилась информация о решении правления НБУ отозвать лицензии и начать процедуры ликвидации «Укрпромбанка» и «Ипобанка». Через некоторое время сообщение по поводу последнего банка исчезло из веб-страницы НБУ, а еще через несколько дней представитель Нацбанка опроверг информацию о ликвидации «Ипобанка».

Нацбанк ввел временную администрацию в «Ипобанке» со 2 октября 2009 года по 1 октября 2010 года, а также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов со 2 октября 2009 года по 1 января 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО КБ «Ипобанк» основано в 2006 году и на сегодняшний день входит в четвертую группу (небольшие банки) по классификации Нацбанка.

На 1 января 2010 года активы банка составили 208,01 млн. грн., обязательства – 1 млрд. 226 млн. 633 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов – 1 млрд. 589 млн. 662 тыс. грн., уставный капитал – 200 млн. грн., отрицательный показатель собственного капитала – 1 млрд. 18 млн. 622 тыс. грн.

Чистый убыток «Ипобанка» по итогам 2009 года составил 1 млрд. 235 млн. 87 тыс. грн.