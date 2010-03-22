Эксперт: ревальвационное давление на гривню продолжилось

На украинском валютном рынке в понедельник, 22 марта, продолжилось ревальвационное давление на гривню.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в первый день недели на межбанковском рынке гривня укрепилась к доллару на 0,3%. Это является самым сильным укреплением украинской валюты за день с 17 февраля 2010 года, подчеркнул экономист.

А.БЛИНОВ отметил, что к концу торговой сессии 22 марта Национальный банк вышел на рынок с интервенцией по новому курсу 7,95 грн./долл. В целом с начала 2010 года украинская валюта укрепилась к доллару уже на 0,7%, сказал экономист.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 марта, на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9570/7,9640 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9480/7,9550 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума – 7,9350/7,9450 грн./долл.

В 15:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,95 грн./долл.