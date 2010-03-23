Еврокомиссия требует от магазинов принимать крупные купюры евро

Еврокомиссия потребовала прекратить практику отказа в магазинах и других торговых точках стран зоны евро принимать крупные купюры единой европейской валюты и в первую очередь достоинством в 200 и 500 евро. В распространенной сегодня директиве, этот высший постоянный исполнительный орган Евросоюза назвал «недопустимой» ситуацию, когда продавцы отказывают брать у покупателей денежные знаки высокого достоинства, объясняя это отсутствием у них разменных средств.

При этом Еврокомиссия распорядилась убрать во всех странах еврозоны объявления о том, что торговые точки не принимают купюры достоинством в 100, 200 и 500 евро.

Одновременно Еврокомиссия напомнила, что законы Евросоюза не позволяют устанавливать наценку за обслуживание клиентов, которые ведут расчеты наличными деньгами, а не с помощью банковских кредитных карт. В ряде стран зоны евро существует традиция начисления дополнительных сборов при покупках или иных операциях с использованием наличных средств.

Еврокомиссия назвала «неприемлемой» и распространяющуюся в странах зоны евро практику отказа от использования мелкой монеты в 1 и 2-евроцентов и округление цен до пятикратных величин, передает ИТАР-ТАСС.