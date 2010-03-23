Комбанки: доллар дешевеет

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., что на 0,3% дешевле по сравнению с 22 марта, продают – по 7,97 грн./долл., что на 0,2% дешевле. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,96-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился 0,2% по сравнению с 22 марта и сегодня составляет 10,69 грн./евро, продажи – на 0,6% – до 10,97 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,57-10,73 грн./евро, по продаже – в пределах 10,76-10,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 22 марта, понизился на 0,2% и сегодня составляет 0,2644 грн./рубль, курс продажи – на 0,6% – до 0,2712 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2610-0,2680 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,94 грн./долл., продажи – 7,98 грн./долл. Курс покупки/продажи понизился на 0,2% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,97-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 0,3% по сравнению с 22 марта и сегодня составляет 10,69/10,80 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,63-10,73 грн./евро, по продаже – в пределах 10,76-10,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 22 марта, понизился на 0,2% и на сегодня составляет 0,2648 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2719 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2610-0,2680 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,91/7,99 грн., евро – 10,63/10,83 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,92/7,97 грн., евро – 10,60/10,80 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,935/7,98 грн., евро – 10,65/10,80 грн., рубль – 0,2650/0,2710 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 23 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,9544, к евро – 10,715372, к российскому рублю – 0,27112.