НБУ пояснил правила страхования при рефинансировании

Рейтинг материнской компании страховщика может учитываться при страховании обеспечения под рефинансирование Национального банка Украины (НБУ). Такое объяснение предоставил Нацбанк в своем письме № 40-117/1423-4227, текстом которого располагает УНИАН.

“Определение соответствия страховой компании требованиям постановления № 47 может базироваться не только на кредитном рейтинге непосредственно страховщика, но и на рейтинге его материнской компании», - говорится в письме.

Напомним, постановление НБУ №47 от 4 февраля 2010 года определяет порядок предоставления Нацбанком коммерческим банкам стимулирующих и стабилизационных кредитов. Согласно документу, обеспечение под такое рефинансирование должно быть застраховано в компании, которая имеет кредитный рейтинг не ниже "В" от ведущих мировых рейтинговых агентств и не нарушала требования регулятора в последний год. На сегодня в Украине всего один такой страховщик.

Эксперты и банкиры заявляли, что подобная норма устанавливает определенную монополию на рынке банкострахования в Украине.

Министерство юстиции Украины зарегистрировало постановление правления Национального банка Украины от 4 февраля 2010 года №47 "Об утверждении Положения о рефинансировании и предоставлении Нацбанком кредитов банкам Украины с целью стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры".

Согласно документу, стимулирующие кредиты Нацбанк будет предоставлять только тем банкам, которые соответствуют установленным НБУ критериям по классам А (самые надежные), Б, В и Г.

Национальный банк имеет право предоставить банку, отнесенному к классу не ниже Б, стимулирующий кредит сроком до 5 лет (но не больше срока, предусмотренного кредитным проектом) как однократно, так и в форме кредитной линии в зависимости от потребности в нем с целью кредитования отечественного товаропроизводителя. При этом банкам класса не ниже В стимулирующие кредиты могут предоставляться сроком до 3 лет, другим банкам – сроком до 1 года.