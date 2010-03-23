Межбанк: доллар продолжил падение

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,9380/7,9510 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2693/0,2698 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7345/10,7515 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,3514/1,3516 долл./евро (понедельник, 22 марта, - 1,3515/1,3517 долл./евро).

В понедельник, 22 марта, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,95 грн./долл.