Кабмин выделил Пенсионному фонду 1 млрд. грн. из госбюджета

Министерство финансов Украины предоставило Пенсионному фонду 1 млрд. грн. ссуды из государственного бюджета для пенсионных выплат в полном объеме.

Об этом сказано в сообщении Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

В сообщении сказано, что в связи со сложным финансовым положением Пенсионного фонда в марте т.г. сложилась критическая ситуация с выплатой пенсий и помощи.

«Благодаря решительным действиям правительства найдены источники и 19 марта предоставлено Пенсионному фонду 1 млрд. грн. ссуды из государственного бюджета для обеспечения выплаты пенсий в полном объеме», - отмечено в сообщении.

В дальнейшем финансирование выплаты пенсий будет осуществляться согласно графику.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день проект бюджета Пенсионного фонда на 2010 г. остается непринятым.