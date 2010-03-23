Заместитель министра финансов США Кристофер СМАРТ считает, что инвесторы снова заинтересовались Украиной.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом К.СМАРТ заявил сегодня во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

"Инвесторы снова заинтересовались Украиной", - отметил К.СМАРТ.

Заместитель министра финансов США убежден, что рост украинской экономики в долгосрочной перспективе - это вопрос привлечения инвестиций.

“В ходе выборов народ Украины засвидетельствовал, куда он желает двигаться дальше, потому мы верим, что ваши реформаторские планы осуществятся”, - сказал он.

Во время встречи Н.АЗАРОВ проинформировал заместителя министра финансов США об экономической ситуации в Украине. В частности, он подчеркнул, что в 2009 году в Украине был зафиксирован существенный спад ВВП и большой дефицит государственного бюджета.

"Поэтому перед правительством на первом этапе стоит задача стабилизировать ситуацию, принять реалистичный бюджет, который бы оздоровил систему государственных финансов, и в течение 2-3 лет привести госбюджет к приемлемому дефициту, а также выйти на самофинансирование Пенсионного фонда", - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что правительство намерено ликвидировать дефицит НАК "Нафтогаз Украины", вывести компанию на самофинансирование, а также экономически обоснованно откорректировать газовое соглашение с Россией.

По словам премьер-министра, правительство сконцентрирует ресурсы на решающих для постоянного экономического роста направлениях: энергосбережении, модернизации промышленного производства и развитии инфраструктуры в государстве. "Именно на эти три направления мы будем выделять все возможные ресурсы, которые будем получать", - отметил Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что стратегическая цель правительства – в корне реформировать страну. “Главная проблема Украины – это то, что 20 лет крайне необходимы, даже подготовленные преобразования не осуществлялись последовательно и системно”, - считает он.

В свою очередь К.СМАРТ пожелал Н.АЗАРОВУ успешного решения тех задач, которые сейчас стоят перед правительством и Украиной.

"Перед вами стоит достаточно большой перечень задач. Мне очень важно было услышать от вас, что правительство осознает неизбежность последовательных системных реформ. Это то, чего в течение многих лет не видели инвесторы. Теперь они видят, что у вашего правительства есть план и есть политическая воля. Инвесторы уже откликнулись на этот сигнал повышенной заинтересованностью", - отметил заместитель министра финансов США.

По его мнению, сейчас очень удачное время для проведения реформ в Украине, поскольку мировая экономика как раз выходит из кризиса, и к Украинскому государству приковано внимание мирового содружества. По словам заместителя министра финансов США, ситуация в Украине постепенно улучшается, о чем свидетельствует, в частности, рост суверенного рейтинга Украине и котирования украинских ценных бумаг.