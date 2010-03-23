Акционеры «Райффайзен Банк Аваль» утвердили результаты допэмиссии
На 582,8 млн. грн.
Акционеры ОАО «Райффайзен Банк Аваль» сегодня на внеочередном общем собрании утвердили результаты закрытого (частного) размещения акций на 582,8 млн. грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.
В рамках 25-й эмиссии были размещены 5 828 400 000 акций банка номинальной стоимостью 0,10 гривни каждая. Цена продажи одной акции банка при размещении превысила ее номинальную стоимость и составила 0,16 гривни.
Уставный капитал АО «Райффайзен Банк Аваль» после государственной регистрации допэмиссии будет увеличен на 582,84 млн. грн. – до более 3 млрд. грн. Еще 349,7 млн. грн., которые были получены в результате превышения продажной стоимости акций над ее номинальной стоимостью, будут направлены в дополнительный капитал банка. Общее увеличение собственного капитала банка составит 932,54 млн. грн.
Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.
Активы банка на 1 января 2010 года составляли 54,048 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 48,725 млрд. грн., обязательства – 48,735 млрд. грн., уставный капитал - 2,420 млрд. грн., собственный капитал – 5,313 млрд. грн.
«Райффайзен Банк Аваль» завершил 2009 год с убытком 2,019 млрд. грн.
«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» (Австрия) владеет 95,93% акций украинского кредитно-финансового учреждения.