Акционеры «Райффайзен Банк Аваль» утвердили результаты допэмиссии

Акционеры ОАО «Райффайзен Банк Аваль» сегодня на внеочередном общем собрании утвердили результаты закрытого (частного) размещения акций на 582,8 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

В рамках 25-й эмиссии были размещены 5 828 400 000 акций банка номинальной стоимостью 0,10 гривни каждая. Цена продажи одной акции банка при размещении превысила ее номинальную стоимость и составила 0,16 гривни.

Уставный капитал АО «Райффайзен Банк Аваль» после государственной регистрации допэмиссии будет увеличен на 582,84 млн. грн. – до более 3 млрд. грн. Еще 349,7 млн. грн., которые были получены в результате превышения продажной стоимости акций над ее номинальной стоимостью, будут направлены в дополнительный капитал банка. Общее увеличение собственного капитала банка составит 932,54 млн. грн.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составляли 54,048 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 48,725 млрд. грн., обязательства – 48,735 млрд. грн., уставный капитал - 2,420 млрд. грн., собственный капитал – 5,313 млрд. грн.

«Райффайзен Банк Аваль» завершил 2009 год с убытком 2,019 млрд. грн.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» (Австрия) владеет 95,93% акций украинского кредитно-финансового учреждения.