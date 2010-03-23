До 1 июня окончательно будет решен вопорос возмещения НДС

Кабинет министров Украины рассчитывает до 1 июня 2010 года окончательно снять проблему возмещения предприятиям налога на добавленную стоимость.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил во время встречи с заместителем министра финансов США Кристофером СМАРТОМ.

"Уже во второй половине текущего года все компании, работающие в Украине, убедятся, что проблем с возвращением НДС не существует", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, также будет модернизирована и упрощена налоговая система в государстве. Так, с 1 января 2011 года налоги в Украине будут снижены, но правительство обеспечит своевременное, справедливое и в полном объеме возвращения НДС.

Н.АЗАРОВ отметил, что Кабинет министров приложит максимум усилий для быстрого улучшения инвестиционного климата в Украине. По его словам, этому будет способствовать наведение порядка в государственных финансах и проведение правительством системных глубинных реформ.