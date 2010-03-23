Азаров: Тигипко завтра встретится с миссией МВФ

Вице-премьер-министр Украины по экономическим вопросам Сергей ТИГИПКО в среду, 24 марта, проведет встречу с представителями миссии Международного валютного фонда.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом шла речь сегодня во время встречи премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с заместителем министра финансов США Кристофером СМАРТОМ.

«Мы планируем возобновить работу с Международным валютным фондом, и завтра состоится встреча Сергея ТИГИПКО с миссией МВФ", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, Украина рассматривает две возможности взаимодействия с Международным валютным фондом: либо продолжение существующей программы сотрудничества, либо разработка новой многолетней программы. "Эта программа нам нужна, в первую очередь, для того, чтобы приступить к реализации таких необходимых для Украины реформ", - подчеркнул премьер-министр.

По словам Н.АЗАРОВА, накануне, 22 марта, во время заседания Комитета экономических реформ при Президенте Украины были очерчены основные направления реформ в государстве, созданы рабочие группы под руководством вице-премьер-министров, а главное - был определен 60-дневный срок для подготовки детального пакета реформирования экономики и социальной сферы.

Н.АЗАРОВ заметил, что сложность реформирования в Украине заключается в том, что за последние 20 лет реформы не были последовательными и системными. "В результате такой непоследовательности в Украине сложилась неэффективная и коррумпированная система управления. Поэтому мы настроены на радикальные реформы", - объяснил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что именно в период проведения системных реформ финансовая поддержка Международного валютного фонда уместна для Украины. "Необходима помощь в реформировании нашей экономики. Мы рассчитываем на то, что сотрудничество с МВФ станет хорошим фоном для привлечения инвестиций. Мы обязательно сделаем свою страну самой привлекательной в Восточной Европе в плане привлечения инвестиций", - добавил он.

В свою очередь, заместитель министра финансов США отметил, что возобновление сотрудничества с МФВ является мощным сигналом, как для внешних, так и для внутренних инвесторов. "Для внешних партнеров важно видеть, что вы выполняете и даже немного перевыполняете программу сотрудничества с МВФ. Это будет привлекать инвесторов. Возлагаем большие надежды на то, что вы достигнете понимания с миссией Международного валютного фонда на взаимовыгодных параметрах", - сказал К.СМАРТ.

Кроме того, заместитель министра финансов США заметил, что ему чрезвычайно важно было услышать от главы правительства Украины о системе реформирования в стране. Он считает, что действующее правительство имеет долгосрочную программу своей деятельности и политическую волю для осуществления глубинных реформ.