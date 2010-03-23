Межбанк закрылся ростом доллара: 7,94/7,94 грн.

Киев. 23 марта. УНИАН. Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9380/7,9510 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9370/7,9450 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9420/7,9475 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:45 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,9376 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2693/0,2698 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2696/0,2698 грн./рубль. К закрытию торгов цены повысились до 0,2697/0,2699 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,54 рублей за доллар (-0,0850).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3475/1,3565 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7345/10,7515 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,7350/10,7500 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне упали до 10,7135/10,4250 грн./евро.