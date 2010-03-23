Эксперт: банки постепенно смягчают условия кредитования

Некоторое смягчение банками условий кредитования пока не свидетельствует о кардинальных сдвигах на рынке.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, возможностей существенно улучшать условия кредитования (снижать процентные ставки, увеличивать сроки предоставления кредитов) у банков по-прежнему нет. Банки очень постепенно возобновляют действие кредитных продуктов, предпочитая взвешенную политику кредитования физических лиц. При этом основными на сегодня остаются вопросы, связанные с решением проблемной задолженности.

Как подчеркнула Н.СИНЯВСКАЯ, рынок кредитования в период с 15 по 19 марта не принес новостей и существенных изменений в условиях. Незначительно снизились лишь средние процентные ставки по ипотеке. Так, кредиты на приобретение недвижимости на вторичном рынке подешевели в среднем на 0,2 пункта и предоставляются под 26-28,9% годовых. Другие условия ипотечного кредитования не изменились – кредитуют в основном на 1-5 лет, с авансовым взносом не менее 30% от стоимости недвижимости.

По информации эксперта, на автомобили банки предлагают кредиты на срок 1-3 года, реже встречаются предложения на срок до 5-7 лет, под процентную ставку от 22,28%-33,5% годовых, с авансовым взносом не менее 30% от стоимости автомобиля. Условия по кредитам на потребительские цели таковы: валюта – гривня, сумма кредита до 10 000 грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 53,36%до 78% годовых.