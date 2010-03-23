Нацбанк не изменил список ЦБ для рефинансирования

Национальный банк Украины оставил без изменений список ценных бумаг, которые он будет принимать в обеспечение под рефинансирование во втором квартале 2010 года.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №14-011/1248-4310, текстом которой располагает УНИАН.

В частности, НБУ может рассматривать в качестве принятого обеспечения под кредиты рефинансирования государственные облигации Украины, депозитные сертификаты Нацбанка, облигации Государственного ипотечного учреждения, облигации муниципальных займов и облигации предприятий, учтенные банком векселя субъектов хозяйствования, а также банковские векселя, авалированные другим банком.

Тендеры по поддержке ликвидности будут проводиться по средам, при этом по поддержке среднесрочной ликвидности – раз в месяц, краткосрочной ликвидности – три раза в месяц.

Как сообщал УНИАН, объем рефинансирования Нацбанком коммерческих банков в январе т.г. составил 1,4 млрд. грн. по средневзвешенной ставке 13,1% годовых.

В феврале т.г. объем операций по рефинансированию составил 1,6 млрд. грн. (с начала года – 3 млрд. грн.).

Справка УНИАН. В 2009 году объем выданных НБУ кредитов коммерческим банкам и другим заемщикам увеличился на 22% и на 1 января 2010 года составил 74,025 млрд. грн.