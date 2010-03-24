Плоссер: Отсутствие дисциплины привело к краху крупных банков

Глава Федерального Резервного Банка Филадельфии Чарльз Плоссер считает, что для улучшения регулирования финансовых рынков нужно убедить участников отказаться от принятия чрезмерных рисков после того, как отсутствие дисциплины привело к краху крупных банков, сообщает k2kapital.

По его словам, важной проблемой также остается улучшение дисциплины в банковском секторе.

"Некоторые банковские холдинги имеют такой огромный размер, что проблемой их спасения занимается государство на деньги налогоплательщиков. Такая ситуация позволяет некоторым банкам вести слишком рискованную игру без заботы о возможных последствиях. Во многих случаях рынок сам достаточно эффективно помогает регулировать риски. Но когда правительство начинает защищать кредиторов, то оно невольно подталкивает их идти на повышенный риск", - заявил Плоссер.