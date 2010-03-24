Украина и МВФ обсуждают схему распределения остатка кредита

На сегодняшний день Украина обсуждает с Международным валютным фондом вопрос о схеме распределения оставшихся около 6 млрд. долл. средств кредита, выделение которых приостановилось в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО в Кабинете министров после совещания с представителями Миссии МВФ у Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Мы пока что определимся, какие транши будут и как будут распределены эти 6 млрд., потом будем дальше решать», - сказал С.ТИГИПКО.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С начала 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму 12 млрд. долл.

Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года по итогам третьего пересмотра программы. Миссия МВФ завершила работу в Киеве в конце октября, при этом какого-либо позитивного заявления представителей фонда о завершении пересмотра сделано не было.

Позже МВФ заявил о возможности возобновления работы в Украине после формирования консолидированной позиции украинской власти в вопросе реализации антикризисных мер и принятия Госбюджета-2010.

14 января т.г. глава МВФ Доминик СТРОСС-КАН выразил уверенность, что сотрудничество фонда с Украиной в рамках программы stand-by возобновится после завершения президентских выборов.

21 марта т.г. вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявил, что правительство Украины намерено добиваться увеличения очередного транша кредита Международного валютного фонда до 5 млрд. долларов.