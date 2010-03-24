Курс в комбанках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,97 грн./долл. Курс почти не изменился, по сравнению с 23 марта. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился 0,6% по сравнению с 23 марта и сегодня составляет 10,61 грн./евро, продажи – на 0,9% – до 10,72 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,57-10,66 грн./евро, по продаже – в пределах 10,68-10,84 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 23 марта, понизился на 0,3% и сегодня составляет 0,2636 грн./рубль, курс продажи – на 0,4% – до 0,2707 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2610-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2690-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,97 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 0,7% по сравнению с 23 марта и сегодня составляет 10,62 грн./евро, продажи – на 0,6% - до 10,73 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,58-10,66 грн./евро, по продаже – в пределах 10,68-10,84 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 23 марта, немного понизился и на сегодня составляет 0,2643/0,2721 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2661-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2690-0,2850 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,93/7,975 грн., евро – 10,70/10,90 грн., рубль – 0,2630/0,2710 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,91/7,96 грн., евро – 10,60/10,80 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,92/7,965 грн., евро – 10,58/10,73 грн., рубль – 0,2630/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 24 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,9501, к евро – 10,74774, к российскому рублю – 0,26976.