ВВП Украины вырастет на 3,7%, инфляция составит 13,1%

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании утвердил размер прогнозных макропоказателей социально-экономического развития Украины в 2010-м году, согласно которому рост ВВП должен составить 3,7%, номинальный ВВП – 1 трлн. 083 млрд. грн., ожидаемая инфляция – 13,1% (декабрь к декабрю) и 12,2% в среднегодовом исчислении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он также сообщил, что в 2010 году индекс цен производителей составит 114,4% (декабрь к декабрю) и 16% в среднегодовом исчислении, повышение реальной средней заработной платы по году – на 5%, а реальной минимальной заработной платы – на 23%. Ожидается также сокращение уровня безработицы до 8% (с 8,6% на конец 2009 года – УНИАН) и рост минимальной средней зарплаты на 38% – до 888 грн.

Также, по словам С.ТИГИПКО, в этом году ожидается увеличение экспорта на 15,3%, импорта на 13,1%, отрицательное сальдо внешней торговли составит 1,9 млрд. долларов.

Как отметил С.ТИГИПКО, пи расчетах Кабмин исходил из курса доллара в 2010-м году на уровне 8 грн. за доллар и цены на газ 334 доллара за тысячу кубометров.

Также, по словам вице-премьера, при расчете макропоказателей правительство исходило из того, что в 2010-м году мировая экономика вырастет на 3,9% по прогнозу МВФ, среднегодовая цена на черные металлы вырастет на 5-8%, цена на нефть – до 75-80 долларов за баррель.