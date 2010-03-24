Количество кредитующих банков вырастет в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы вероятно увеличение количества кредитующих банков.

Такой прогноз в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

При этом она предполагает активизацию кредитования корпоративного сектора в сентябре-ноябре этого года. Эксперт также отметила, что кредитование в последнее время происходило крайне осторожно. По ее словам, это обусловлено тем, что банки очень избирательно подходят к новым заемщикам, тщательно оценивая их финансовое положение, риски и проекты, под которые запрашивается финансирование.

Как считает Н.СИНЯВСКАЯ, в ближайшее время не планируется существенного улучшения условий в корпоративном секторе кредитования. Большое значение имеют финансовое состояние, политика предприятия, а также прозрачность финансовых потоков заемщика, что учитывается в просчете рисков, подчеркнула эксперт.