Главой ГНАУ назначен Папаика
12:22, 24 марта 2010Финансы
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Азаров представил коллективу
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня представил нового главу Государственной налоговой администрации – Александра ПАПАИКУ, передает корреспондент УНИАН.
Справка УНИАН. ПАПАИКА Александр Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный экономист Украины, заведует кафедрой Донецкого государственного университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.
До 2003 года возглавлял ГНА в Донецкой области.
С 1997 г. А.ПАПАИКА возглавляет Федерацию кикбоксинга Донецкой области.
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