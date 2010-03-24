Главой ГНАУ назначен Папаика

12:22, 24 марта 2010
Финансы
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Азаров представил коллективу

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня представил нового главу Государственной налоговой администрации – Александра ПАПАИКУ, передает корреспондент УНИАН.

Справка УНИАН. ПАПАИКА Александр Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный экономист Украины, заведует кафедрой Донецкого государственного университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.

До 2003 года возглавлял ГНА в Донецкой области.

С 1997 г. А.ПАПАИКА возглавляет Федерацию кикбоксинга Донецкой области.

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