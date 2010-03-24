Экономист: котировки рынка снова стали слабее курса интервенций НБУ

Котировки валютного рынка по гривне снова стали слабее, чем курс интервенций Национального банка Украины (НБУ).

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, «во вторник украинский валютный рынок попытался переиграть результаты понедельника, когда игроки рынка существенно отдалились от курса интервенций НБУ в сторону ревальвации гривни». Торговая сессия понедельника завершилась со средним курсом 7,94 грн./долл., тогда как Нацбанк под конец торгов вышел с интервенцией по курсу 7,95 грн./долл.

Экономист считает, что во вторник рынок попытался скорректировать котировки обратно, ближе к курсу НБУ. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,9420-7,9475 грн./долл.: гривня ослабла к доллару на 0,1%. При этом под конец торговой сессии НБУ вышел на рынок с интервенцией по новому курсу 7,9376 грн./долл. С начала 2010 года гривня укрепилась к доллару на 0,6%.