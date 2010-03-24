Азаров обещает возместить задолженность по НДС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня сообщил журналистам, что до 1 июля проблема с задолженностью по возмещению НДС будет решена путем выпуска облигаций.

По его словам, это будут облигации с длинным сроком оборота, скорее всего, до пяти лет. На сегодня начинается работа по ревизии задолженности по НДС. Это около 25 млрд. грн. Н.АЗАРОВ считает, что это нереальная сумма для украинской экономики. «Значительная часть задолженности – это воздушный НДС», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что данную задачу по ликвидации коррупционной схемы возмещения НДС перед налоговой поставил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. По словам Н.АЗАРОВА, на сегодня, чтобы получить возмещение НДС предприниматели платят от 30 до 50% откатов. До 1 июля 2010 года планируется полностью погасить задолженность по возмещению НДС и начать возмещать налог в автоматическом режиме. Автоматический режим возмещения налога предусматривает, что ГНАУ будет изучать данные налогоплательщиков и определять надежность предоставленной информации. В последующем такие налогоплательщики будут просто заявлять сумму НДС на возмещение и получать средства. Через два-три года, по словам Н.АЗАРОВА, данный принцип может получить широкое распространение. Однако это не означает, что ГНАУ не будет иметь право проверять таких налогоплательщиков.