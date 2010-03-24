Дефицит Пенсионного фонда оценивается в 34 млрд. грн.

Правительство оценивает дефицит Пенсионного фонда Украины на уровне 34 млрд. грн.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня на пресс-конференции.

При этом он добавил, что на текущий год планируются дотации из Государственного бюджета Пенсионному фонду.

«Тот дефицит, который сегодня сложился, мы его считаем на уровне 34 млрд. грн., решить за счет исключительно Пенсионного фонда невозможно. Будет поддержка со стороны бюджета», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на встрече с региональным активом Крыма в Симферополе 18 марта т.г. сказал, что на сегодняшний день дефицит Пенсионного фонда составляет около 22 млрд. грн.

Министерство финансов Украины 19 марта т.г. предоставило Пенсионному фонду 1 млрд. грн. ссуды из Государственного бюджета для пенсионных выплат.