Крупные банки США улучшат свой имидж

Одна из основных лоббистских групп Уолл-стрит начинает кампанию, направленную на улучшение имиджа крупных банков. Ее задачей станет создание образа основных игроков финансового рынка в качестве надежных и позитивных партнеров, сообщает Bloomberg.

Совет директоров Financial Services Roundtable, представляющий интересы 150 крупнейших банков и страховых компаний США, на прошлой неделе обсудил будущую пиар-кампанию. Дело в свои руки возьмут специалисты по связям с общественностью из APCO Worldwide, социологическая компания Luntz Maslansky Strategic Research и рекламное агентство DDB, принадлежащее Omnicom Group Inc.

"Индустрия финансовых услуг должна вернуть доверие американского народа, и принять участие в прямом общении с людьми", - говорится в письме Financial Services Roundtable, направленном в компании по связям с общественностью.

Группа, в состав которой входят такие гиганты банковского бизнеса как JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc., пока еще не приняла решение по поводу специфики пиар-кампании. Пока лишь известно, что первоначальные усилия по улучшению имиджа банкиров будут направлены на виртуальное пространство, и на работу с социальными сетями, в том числе Twitter и Facebook.

Аналитики отмечают, что в ходе следующей предвыборной кампании в США немало политиков выпустят стрелы в направлении Уолл-Стрит, так как участники банковского рынка являются "удобными злодеями". Согласно опроса Bloomberg National Poll, почти две трети американцев плохо относятся к топ-менеджерам. При этом 56% респондентов отметили, что поддержат шаги правительства, направленные на ограничение выплат тем, кто стал причиной финансового кризиса. Более радикальные участники опроса призвали вообще запретить таким людям работать в банковской сфере.