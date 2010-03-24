Арестованы сотрудники Deutsche Bank, BNP Paribas и Moore Capital

В Лондоне арестованы ведущие сотрудники крупнейших мировых банков — германского Deutsche Bank, французского BNP Paribas, а также инвестфонда Moore Capital по подозрениям в торговле инсайдерской информацией, сообщает k2kapital.

В операции были задействованы 143 сотрудника полиции, которые провели рейд по 16 адресам.

В числе шести задержанных - управляющий директор отдела корпоративных брокерских операций Deutsche Bank, лава европейского отделения инвестиционной компании, входящей в группу BNP Paribas, а также трейдер хедж-фонда Moore Capital

По данным правоохранительных органов, банкиры продавали знакомому трейдеру инсайдерские данные, которые потом использовались при спекулятивных сделках на торговых площадках.

Арестованные отвергают все обвинения.