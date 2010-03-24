Тигипко представил нового руководителя Госфинуслуг

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО представил коллективу Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) нового руководителя комиссии Василия ВОЛГУ.

Об этом УНИАН сообщили в Госфинуслуг.

Справка УНИАН. Василий Александрович ВОЛГА родился 5 марта 1968 года в г. Северодонецк (Луганская обл.). Окончил Cевастопольское высшее военно-морское инженерное училище ("Атомные энергетические установки", инженер-механик), Межрегиональную академию управления персоналом («Банковское дело»).

В 1998 г. - генеральный директор Международного союза украинских предпринимателей.

2000 г. - глава Всеукраинской общественной организации «Громадський контроль», а затем лидер одноименной партии. В 2004 г. баллотировался на пост Президента Украины.

В 2006 г. был избран народным депутатом V созыва Верховной Рады Украины по спискам СПУ. 2008 г. - лидер политической партии «Союз Левых Сил».

2009 г. - один из лидеров Блока левых и левоцентристских сил (в составе: Коммунистическая партия Украины, Союз Левых Сил, Социал-демократическая партия (объединенная), партия «Справедливость»).

Женат, воспитывает четверых детей.