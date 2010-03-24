«Оранта» просит содействовать возврату 130 млн. грн. депозитов

Национальная акционерная страховая компания «Оранта» обратилась к Президенту Украины, премьер-министру, а также руководству Национального банка Украины с просьбой содействовать в вопросе возврата депозитов, размещенных в АО «Дельта Банк», а также процентов по ним, на общую сумму более 130 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель правления НАСК «Оранта» Игорь ПУГАЧЕВ.

По его словам, НАСК «Оранта» разместила в АО «Дельта Банк» банковские вклады согласно договорам №Д-20/02 от 31 августа 2009 года, № Д-20/03 от 31 августа 2009 года и № Д-20/05 от 12 ноября 2009 года на суммы 76,5 млн. грн., 3 млн. долл. и 4 млн. долл. США.

16 февраля 2010 года руководство НАСК «Оранта» письменно обратилось к Совету директоров АО «Дельта Банк» с сообщением о намерении прекратить действие вышеперечисленных договоров с 9 марта 2010 года и просьбой вернуть суммы вкладов и насчитанные на них проценты на текущие счета компании. Причиной такого решения стало объективное желание НАСК «Оранта» более эффективно разместить свои денежные активы.

Не получив ответа на письменное обращение в АО «Дельта Банк», 2 марта 2010 года руководство НАСК «Оранта» повторно обратилось в банк с сообщением об инициировании прекращения действия депозитных договоров с 9 марта 2010 года, а также с просьбой сообщить, есть ли возражения со стороны АО «Дельта Банк», которые могут привести к невыполнению АО «Дельта Банк» условий указанных договоров в части досрочного прекращения их действия и возврата денежных средств НАСК «Оранта».

4 марта 2010 года на свои законные требования вернуть денежные средства НАСК «Оранта» получила официальный ответ от руководства банка, в котором указывалось, что «… АО «Дельта Банк» против досрочного прекращения действия вышеупомянутых договоров».

В результате, 10 марта 2010 года руководство компании «Оранта» обратилось к главе Совета директоров АО «Дельта Банк» Елене ПОПОВОЙ с просьбой устранить нарушения АО «Дельта Банк» действующего законодательства в части отказа вернуть НАСК «Оранта» средства компании. Кроме того, руководство АО «Дельта Банк» было оповещено, что в противном случае НАСК «Оранта» будет вынуждена начать процедуру принудительного возврата собственных депозитных средств через органы Национального банка Украины и судебные инстанции. Ответа на это письмо до сих пор не последовало.

Между тем, 10 марта 2010 года решение правления НАСК «Оранта» о необходимости возврата вкладов, размещенных в АО «Дельта Банк», было единогласно подтверждено на заседании Наблюдательного совета НАСК «Оранта» при участии представителей государственного АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) как крупнейшего акционера НАСК «Оранта».

По словам И.ПУГАЧЕВА, на сегодня НАСК «Оранта» подготовила исковые заявления о защите своих законодательных прав в судебные органы.

Как сообщал УНИАН, в ходе допэмиссии акций НАСК «Оранта» на 600,093 млн. грн. компании, подконтрольные учредителю «Дельта Банка» Николаю ЛАГУНУ (также владеет СК «Дельта жизнь»), подписались и полностью оплатили более 45% акций страховщика.