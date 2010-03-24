Томенко: правительство Украины обречено на выполнение условий МВФ

Кабинет Министров Украины пойдет на выполнение условий Международного валютного фонда для получения нового кредита от этой организации.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, комментируя шансы получения страной нового кредита.

“Правительство АЗАРОВА обречено на выполнение требований МВФ”, - сказал Н.ТОМЕНКО. Он напомнил, что первыми заявлениями Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА были заявления о необходимости активного привлечения внешних заимствований для реализации своих обязательств, в частности в социальной сфере. “Как бы это парадоксально не выглядело, но после тотальной критики своих предшественников – правительства ТИМОШЕНКО - относительно неправильности и неэффективности сотрудничества Украины с МВФ, такое сотрудничество будет продолжено”, - сказал вице-спикер. При этом он допустил, что единственный люфт в выполнении обязательств, которые МВФ ставит перед украинской властью, может быть не увеличение пенсионного возраста, а ликвидация категории “так называемых молодых пенсионеров”. “Совершенно очевидно, что состоится повышение тарифов и будут реализованы другие требования”, - сказал Н.ТОМЕНКО. Так же, отметил вице-спикер, перед коалицией и Партией регионов будет стоять серьезное испытание провести в парламенте “бюджет, написанный совместно с МВФ”, учитывая, что фракция КПУ не будет голосовать за этот документ. “Поэтому можно ожидать, что в ближайшее время будут возникать новые предложения для тех народных депутатов, которые поддерживают эту коалицию, но не вошли в нее, и которые никогда не уйдут в оппозицию”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также выразил убеждение, что правительство и Партия регионов пойдут на выполнение условий МВФ, несмотря на проведение в ближайшее время местных выборов. “Пойдут, потому что сейчас щемящее желание идти на досрочные парламентские выборы. Необходимость подпитки экономики внешними средствами окажется важнее, чем возможные потери во время местных выборов”, - сказал он.