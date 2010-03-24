Эксперт: Украине выгодно сотрудничество с Ближним Востоком

Украина имеет возможность привлечения многомиллиардных инвестиций с Ближнего Востока.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН народный депутат Украины от Партии регионов, основатель Делового центра «Украина – Ближний Восток» Павел КЛИМЕЦ.

По его словам, сегодня ключевыми инвесторами в украинскую экономику являются страны Европейского Союза (Кипр, Германия, Нидерланды и др.), а также Россия и США. Многие из этих стран являются офшорными зонами, поэтому фактически значительное количество инвестиций – это всего лишь возвращение украинских средств.

Эксперт уверен, что перспектива прихода реального стратегического партнера сегодня лежит в плоскости Ближнего Востока. Сейчас объем инвестиций в Украину из стран Ближнего Востока измеряется несколькими десятками миллионов долларов, тогда как общий потенциал инвестиций оценивается в миллиарды долларов – только в финансовый сектор Казахстана ОАЭ вкладывают около 1 млрд. долл.

Среди направлений инвестирования восточных стран превалируют сельское хозяйство, производство стройматериалов, металлургия, энергосберегающие и инновационные технологии, крупные инфраструктурные проекты.

Как подчеркнул П.КЛИМЕЦ, интерес Ближнего Востока к Украине значительный, что продемонстрировали недавний визит официальной делегации Украины в Катар и Султанат Оман и встречи с официальными лицами этих стран. Выяснилось, что первые ближневосточные потенциальные инвесторы просто не знают об Украине, поэтому начата работа по созданию презентации инвестиционных возможностей Украины для дальнейшего распространения в странах Ближнего Востока.

П.КЛИМЕЦ также сообщил, что до 15 апреля 2010 года министерства Украины, государственные органы, ответственные за улучшение инвестиционного климата, и топ-100 украинских компаний должны предоставить информацию о себе или инвестиционные проекты, которые могут заинтересовать инвесторов. Разработку бизнес-предложений для инвесторов будет реализовывать Деловой центр «Украина – Ближний Восток».

Справка УНИАН. Деловой центр «Украина – Ближний Восток» основан в 2009 году. Деятельность центра направлена на продвижение товаров, производимых украинскими предприятиями, поиск инвесторов в странах Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран) и организацию совместных мероприятий: бизнес-форумов, конференций и т.п. Центр имеет два офиса – центральный в Киеве и представительский в Дубае (ОАЭ).