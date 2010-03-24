«Дельта Банк» заявляет об отсутствии споров с «Орантой»

АО «Дельта Банк» заявляет об отсутствии споров с НАСК «Оранта» относительно каких-либо финансовых обязательств, несмотря на заявления должностных лиц НАСК «Оранта».

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

«В связи с нормами действующего законодательства о раскрытии банками информации, которая составляет банковcкую тайну, мы не имеем возможности давать детальные комментарии относительно операций наших клиентов», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что АО «Дельта Банк» и НАСК «Оранта» являются связанными сторонами из-за наличия общих членов руководства и акционеров. «Поэтому, в соответствии с нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, на операции банков со связанными сторонами накладываются определенные ограничения, в том числе на размер и условия кредитования инсайдеров, досрочное погашение депозитов инсайдеров и др.», - сказано в сообщении.

АО «Дельта Банк» в ближайшее время планирует выяснить с руководством НАСК «Оранта» суть и причины сделанного заявления и приложит максимум усилий для устранения недоразумения.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге председатель правления НАСК «Оранта» Игорь ПУГАЧЕВ сообщил, что компания обратилась к Президенту Украины, премьер-министру, а также руководству Национального банка Украины с просьбой содействовать в вопросе возврата депозитов, размещенных в АО «Дельта Банк», а также процентов по ним, на общую сумму более 130 млн. грн.

По его словам, НАСК «Оранта» разместила в АО «Дельта Банк» банковские вклады согласно договорам №Д-20/02 от 31 августа 2009 года, № Д-20/03 от 31 августа 2009 года и № Д-20/05 от 12 ноября 2009 года на суммы 76,5 млн. грн., 3 млн. долл. и 4 млн. долл. США.

На сегодня НАСК «Оранта» подготовила исковые заявления о защите своих прав в судебные органы.

Справка УНИАН. В ходе допэмиссии акций НАСК «Оранта» на 600,093 млн. грн. компании, подконтрольные учредителю «Дельта Банка» Николаю ЛАГУНУ (также владеет СК «Дельта жизнь»), подписались и полностью оплатили более 45% акций страховщика.