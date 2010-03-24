Доллар продолжает дешеветь

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9330/7,9410 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9180/7,9260 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9150/7,9195 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:45 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,9301 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2678/0,2681 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2673/0,2676 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2665/0,2668 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,68 рублей за доллар (+0,14).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3335/1,3505 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6165/10,6290 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5875/10,6020 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,5655/10,5755 грн./евро.